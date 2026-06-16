Министър Шишков: Спираме индексациите на авансите в пътното строителство

Сега всеки може да влезе в ютюб и да види в кратко клипче в периода 2021 г. има или няма незаконно строителство на АМ "Хемус". Това обясни Иван Шишков, министър на регионалното развитие и благоустройството, в сутрешния блок на Би Ти Ви.

"Шест от лотовете на магистралата и в момента не се строят. Сега поне за лотовете 4, 5 и 6 има разрешение за строеж. Парите са дадени, не е имало фронт да се работи и на 15 декември 2025 г. онова правителство, от което Иван Иванов е част, одобрява методите за индексация и предвиждат да се индексират авансите. Знаете ли какво означава това - че нашето общество щеше да плати още", заяви министър Шишков.

По думите му неслучайно държавате е в такова състояние. Рестартът на кражбата, рестартът на безхаберието, на това, че ние не искаме да строим, а да плащаме, е много по-голям, отколкото желанието да изграждаш бъдещето на България, каза министър Шишков.

Ние спряхме да плащаме по тази методика и няма да плащаме. Фирмите сега няма да получават никакви пари, докато не се промени методиката. Няма да индексираме авансите в пътното стрителство, добави той.

Държавата няма пари, бюджетът е пробит, категоричен бе министърът на регионалното развитие и благоустройството.

Според него е имало опит 1 млрд. лева да бъдат платени като индексирани аванси в рамките на АМ "Хемус" и за пътя към Видин.

Олигархията в България е национална, местна и в един момент във Варна се включи и международна олигархия. Ние сме държава на кръстопът на пътищата, но се оказа, че по-големият кръстопът в България е този на олигархията. Такава връзка за незаконния комплекс "Баба Алино" край Варна направи министър Шишков.

Олигархията цъфти в България. "Има да се перат едни пари, има добра почва у нас и всичко това около "Баба Алино" е свързано на международно и местно ниво", каза министър Шишков.

Според него цяла една пирамида е завладяла държавата. Местната олигархия е толкова силна, че заедно с националната олигархия, започват да пречат, добави регионалният министър.