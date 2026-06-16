Жена обра дете на детска площадка в Павликени

Кражба на пари от чанта на дете разкриха служители на полицейското управление в Павликени. Посегателството е извършено на 3 юни, но сигнал за случая е получен в полицейското управление едва вчера, посочват от ОДМВР - Велико Търново. По данни на тъжителя кражбата е извършена на детска площадка, а от чантата липсвали 10 евро.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител е 50-годишна от с. Върбовка, известна на полицията и осъждана. Направила е пълни самопризнания. Възстановява щетата. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.