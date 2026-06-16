ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Деца пострадаха при челен удар на две коли във Вид...

Времето София 21° / 21°
Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23049846 www.24chasa.bg

Жена обра дете на детска площадка в Павликени

Дима Максимова

[email protected]

2436

Кражба на пари от чанта на дете разкриха служители на полицейското управление в Павликени. Посегателството е извършено на 3 юни, но сигнал за случая е получен в полицейското управление едва вчера, посочват от ОДМВР - Велико Търново. По данни на тъжителя кражбата е извършена на детска площадка, а от чантата липсвали 10 евро.

От проведените действия по разследването е установено, че извършител е 50-годишна от с. Върбовка, известна на полицията и осъждана. Направила е пълни самопризнания. Възстановява щетата. Материалите по случая ще бъдат докладвани в прокуратурата.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)