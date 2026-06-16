За 2 г. цената на самолета на Божков се стопи с над 1,5 млн. евро

Оферти за аероплана се приемат до 3 юли, цената му започва от над 13 млн. евро

Самолетът на Васил Божков пак е на тезгяха, научи "България Днес". Преди време частен съдебен изпълнител го обяви за публична продан, но съдът спря търга, защото въздухоплавателното средство може да е придобито със средства от престъпление. Мотивът на две инстанции е, че самолетът може да бъде отнет и присъден в полза на държавата.

Сега същият частен съдебен изпълнител (ЧСИ) Милен Бъзински отново се е заел да продава самолета. Определена му е начална цена от 13 111 120 евро без ДДС. Търгът е започнат на 3 юни, а крайният срок, в който могат да се подават оферти, е 3 юли. Купувачът ще бъде обявен няколко дни по-късно. Обявата е придружена от снимки.

Преди две години Бъзински продаваше аероплана за 28 739 600 лева без ДДС. В съобщението за търга беше отбелязано, че върху него има вписани три залога и пет запора - на различни основания. Те са от банка, антикорупционната комисия и Националната агенция за приходите. Публичната продан тогава бе от частен съдебен изпълнител по изпълнително дело от Главна дирекция "Главна въздухоплавателна администрация" към Министерството на транспорта.

В обявата за самолета има негови снимки

В настоящата обява се уточнява, че купувачът ще трябва да се бръкне още по-дълбоко и да направи допълнителни разходи в размер на 1,7 млн. евро, за да въведе машината в експлоатационен режим. Парите са нужни за прегледи, повторен монтаж на двигателя, инженеринг от страна на притежателя на сертификата и за съставяне на констативни протоколи. Така купувачът ще трябва да почака поне няколко месеца, докато летателната машина бъде сглобена отново и инспектирана.

Самолетът се води собственост на фирмата на Божков "ВАБО 2012" ЕООД. През 2014 г. дружеството сключва договор за овърдрафт с "Интернешънъл асет банк" АД. През 2018 г. кредитът е обезпечен със залог - самолета "Bombardier".

През 2020 г. разследващите погват бизнесмена по няколко разследвания - за престъпна група за скатани такси от хазарт, за подготовка за убийства и за държане на антики. На сметката му са записани над 20 отделни обвинения.

Заради тях през февруари 2021 г. Антикорупционната комисия (КПКОНПИ) налага запори на авоари на хазартния бос за над 400 млн. лв. Сред активите са апартаменти в София и Балчик, къща в Гърция, недвижими имоти в Париж, яхта за 1,1 млн. лв. и самолета, който тогава е на пазарна стойност от 34 млн. лв.

Поради проблемите с правосъдието фирмата на Божков получава уведомление от банката за предсрочна изискуемост на кредита. Поради липса на плащане банката завежда дело срещу фирмата и я осъжда да плати около 3,5 млн. лв., за което е издаден изпълнителен лист.

В края на 2021 г. банката прехвърля възмездно това вземане в полза на "Бългериан хотелс сървисиз" ЕАД - фирма, свързана с Божков заедно с всички права и задължения към него, в това число със залога върху самолета.

Новият кредитор образува изпълнително дело пред частния изпълнител. Поради липса на плащане в срок взискателят "Бългериан хотелс сървисиз" ЕАД иска да се пристъпи към продажбата на заложения самолет. Така му е изготвена оценка, изчислени са натрупаните разноски.

Към обявения преди време търг има интерес от производителя на самолета, от човека, от когото е купен, и от две международни компании.

Още покрай предишния търг стана ясно, че самолетът се пази от "Аеро Диенст" в хангар в Нюрнберг, Германия. Специалистите са свалили единия двигател за поправка и обслужване. Заради грижите и съхранението немците искат над 2,5 млн. лв. и завеждат дело срещу спирането на търга. Темида ги отрязва, защото не са страна по делото.

Проверка на "България Днес" показа, че в електронната съдебна система не са качени решенията, които са довели до обрата със самолета и новата му публична продажба.

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