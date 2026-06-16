Модерно термолегло за новородени получи като дарение болницата в Пазарджик

Модерно термолегло за новородени получи като дарение Неонатологичното отделение. Дарението беше направено от строителния предприемач Костадин Миладинов по повод първия рожден ден на най-малкото му внуче.

Дарената апаратура е изключително важна и ценна за Неонатологичното отделение, тъй като ще подпомогне грижата за най-малките пациенти в първите минути и часове след раждането.

„Реших да направя това дарение в нашия роден град, въпреки че внучето ми се роди и беше спасено в софийска болница. Наложи се то да остане на лечение 15 дни и аз, и семейството ми видяхме отблизо колко важни са първите грижи за новородените. Две седмици не можехме истински да се зарадваме, докато детенцето не беше изписано от болницата", сподели Костадин Миладинов при посещението си в Неонатологично отделение.

Началникът на отделението д-р Здравка Пиронова връчи на дарителя благодарствено писмо от името на ръководството на болницата и екипа на Неонатология, изразявайки своята благодарност и признателност за направеното дарение.

„Много сме щастливи, че получаваме точно това дарение и че е избрано нашето отделение и нашият екип. Тук пристигат всички бебета от цялата област, които имат нужда от интензивни грижи, а апаратурата е от изключително значение за тяхното лечение. Неонатологията се развива с много бързи темпове и без съвременна апаратура не можем.

Изключително сме благодарни за това термолегло, което е на световно ниво. Веднага след раждането бебето се поставя в него, за да му се осигури топлинен комфорт и да се поддържа оптимална температура. Освен това то може да се използва и като реанимационен кът. Към него има система за аспирация и апарат за подаване на кислород, които са необходими при реанимация на новородени, особено на недоносени бебета", поясни д-р Пиронова.

Тя благодари за дарението и подчерта, че хора с добри сърца като г-н Миладинов са безценна подкрепа за отделението, а помощта, насочена към най-малките пациенти, е неоценима.