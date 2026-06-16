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Сложиха автоматичен дефибрилатор на централния плаж в Бургас

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Сложиха автоматичен дефибрилатор на централния плаж в Бургас Кадър: Фейсбук/Димитър Николов

Автоматичен дефибрилатор вече е поставен на моста на централния плаж в Бургас, в района на асансьора за хора с увреждания. Устройството може да бъде използвано при внезапно спиране на сърцето, като помага за възстановяване на нормалния сърдечен ритъм до пристигането на екип на Спешна помощ. За новата придобивка съобщи кметът Димитър Николов в публикация във фейсбук страницата си.

По думите му дефибрилаторът е част от мрежа от животоспасяващи устройства, които вече са разположени на различни места в града.

Такива апарати има и в спортен комплекс "Парк Арена ОЗК", спортна зала "Младост", спортната зала към Природоматематическата гимназия, плувния басейн в комплекс "Меден рудник" и басейн "Флора".

С дефибрилатори са оборудвани също Централната автобусна спирка и Автогара "Юг".

Предстои подобни устройства да бъдат поставени и в Летния театър, сградата на Община Бургас, Международния конгресен център, на остров Света Анастасия и в рибарското селище "Ченгене скеле".

Автоматичният дефибрилатор е проектиран така, че да може да бъде използван и от хора без медицинска подготовка. След включване апаратът дава гласови инструкции стъпка по стъпка, анализира състоянието на пострадалия и при необходимост подава електрически импулс за възстановяване на нормалния сърдечен ритъм.

Сложиха автоматичен дефибрилатор на централния плаж в Бургас Кадър: Фейсбук/Димитър Николов

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