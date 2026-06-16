Бивш член на ВСС и говорител на следствието са сред желаещите да оглавят временно НСлС

Бивш член на Висшия съдебен съвет и говорител са сред изразилите съгласие да поемат временното поста на директор на Националната следствена служба (НСлС), съобщава „Лекс".

Бившият кадровик Ясен Тодоров и говорителят на НСлС Мариан Маринов са сред магистратите, желаещи да бъдат определени за и.ф. директор на службата.

Освен тях двамата, има и други следователи, които са се съгласили. Те са Красимир Кръстев, Владимир Дешев и Любомир Георгиев, който е в НСлС от 2022 г.

Срокът за изпращане на съгласие изтича утре. А в сряда се очаква Прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет да определи и.ф. директор на Националната следствена служба.

На 27 май Борислав Сарафов подаде оставка като шеф на следствието. Очакваше се един от двамата му заместници – Ивелина Христова и Илиян Танчев, да поеме временното ръководство на НСлС. Но те и двамата отказаха. Същевременно и и.ф. главният прокурор Ваня Стефанова не предложи и.ф. директор на следствието.

Така миналата седмица кадровиците решиха да питат всички следователи дали някой от тях желае да е и.ф. директор.

Както стана ясно, един от изразилите съгласие е Ясен Тодоров. Той беше член на ВСС в периода 2012-2017 г. След като се върна на работа като магистрат, Тодоров беше назначен за зам.-директор на следствието.

В началото на лятото на 2023 г. членове на ПК на ВСС внесоха предложение за освобождаването на тогавашния главен прокурор Иван Гешев. В хода на процедурата бяха изслушани редица магистрати, включително и Тодоров, които трябваше да разкажат какво е било емоционалното състояние на Гешев.

След освобождаването на Гешев, за и.ф. главен прокурор беше определен Борислав Сарафов, по чието предложение Ясен Тодоров беше освободен като зам.-директор на НСлС.

Мариан Маринов пък е говорител на Националната следствена служба. Той беше част от сменената миналата година комисия в изпита за юридическа правоспособност. Тогава фейсбук групата „Правна лудост" алармира за проблеми с четири въпроса в теста. При два от тях комисията беше приела за верни грешни отговори. За единия призна сама и допусна до втората част на изпита още петима души. За втория сгрешен въпрос обаче сменената впоследствие комисия настояваше, че е права, въпреки обстойните правни аргументи, че не е така. Тогавашният министър на правосъдието Георги Георгиев смени почти целия състав на комисията, включително и Мариан Маринов. Остана само представителят на адвокатурата (виж още тук).

Любомир Георгиев пък отскоро е следовател в НСлС. Той беше следовател в отдела към СГП. През 2021 г. се яви на конкурс и от 2022 г. е повишен в националното следствие.