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Румен Радев: Една трета от обществените поръчки са само с една оферта

Христо Николов

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Премиерът Румен Радев

Една трета от обществените поръчки в България за периода 2020-2026 г. са били само с една оферта. Това показва пуснатата днес електронна платформа СИГМА, каза при представянето й в Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Това е началото на истинската прозрачност, аз самият не вярвах, че за по-малко от месец колегите от министерството на електронното управление ще се справят със задачата, каза Радев.

Прозрачността няма да спре дотук - системата ще бъде надградена така, че ще се осветят и вътрешноведомствените плащания, а на по-късен етап - ще има и предупреждения за опасност от завишени цени, поясни Радев.

Премиерът Румен Радев

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