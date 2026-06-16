Румен Радев: Една трета от обществените поръчки са само с една оферта

Една трета от обществените поръчки в България за периода 2020-2026 г. са били само с една оферта. Това показва пуснатата днес електронна платформа СИГМА, каза при представянето й в Министерския съвет премиерът Румен Радев.

Това е началото на истинската прозрачност, аз самият не вярвах, че за по-малко от месец колегите от министерството на електронното управление ще се справят със задачата, каза Радев.

Прозрачността няма да спре дотук - системата ще бъде надградена така, че ще се осветят и вътрешноведомствените плащания, а на по-късен етап - ще има и предупреждения за опасност от завишени цени, поясни Радев.