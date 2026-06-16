Пенсионерка от Кърджали излъгала НОИ за трудовия си стаж, получила неправомерно над 36 000 евро

76-годишна жителка на област Кърджали е получила неправомерно над 36 000 евро под формата на пенсионни плащания, след като е представила в Териториалното поделение на НОИ документ с невярно съдържание за придобит осигурителен стаж.

Според данните по разследването в представения образец са били вписани неверни обстоятелства за 10 години трудов стаж. Въз основа на документа жената е придобила право на пенсия и в продължение на години е получавала средства без законово основание.

По случая в ОДМВР – Кърджали е образувано досъдебно производство по чл. 212, ал. 1 от Наказателния кодекс. Разследването се води за получаване на имущество чрез използване на неистински официален документ. Работата по случая продължава от служители на сектор „Противодействие на икономическата престъпност" и разследващ полицай.