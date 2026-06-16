"Кроношпан": Инвестираме 20 млн. евро за намаляване на емисиите и миризмите

РИОСВ пусна линията за ПДЧ на "Кроношпан" във Велико Търново. След извършена проверка от експерти на екоинспекцията бяха разпломбирани съоръженията към линията за производство на плочи от дървесни частици.

Производственият процес ще бъде възстановен поетапно и при спазване на всички технологични и екологични изисквания, посочват в съобщение до медиите от завода.

"Възобновяването на работата на ПДЧ линията не променя основния приоритет на компанията – реализирането на нова инвестиционна програма на стойност 20 милиона евро, насочена към допълнително намаляване на емисиите и миризмите и внедряване на най-добрите налични техники в дървообработващата индустрия", уверяват от компанията.

"Кроношпан" вече работи по изпълнението на няколко ключови екологични проекта, които ще бъдат реализирани през 2026 и 2027 година. Сред тях са изграждането на биофилтри BioCAT NARS 3000 към аспирационните системи на ПДЧ и МДФ линиите, нов UTWS филтър с електрофилтър към ПДЧ производството, както и инсталирането на допълнителен мокър електрофилтър (WESP) към МДФ сушилнята и цялостна реконструкция на съществуващия електрофилтър на МДФ линията.

Проектът за модернизация на МДФ линията вече е в активна фаза на подготовка. Скицата и визата за проектиране са налични, а съгласуването на проектната документация трябва да приключи до 31 юли 2026 г.

Изграждането на фундаментите е планирано до 31 октомври 2026 г., а изграждането, преработката и свързването на новата инсталация трябва да завършат до 31 май 2027 г. Въвеждането на съоръжението в експлоатация е предвидено за 30 юни 2027 г.

Предвидените инвестиции са съобразени с изискванията на Европейската комисия и с най-добрите налични техники (BAT), заложени в референтния документ BREF за дървообработващата индустрия. Очаква се новите съоръжения да доведат до значително подобряване на ефективността на пречистването на отпадъчните газове, намаляване на летливите органични съединения и допълнително ограничаване на миризмите.

"Кроношпан остава ангажиран с устойчивото развитие на производството във Велико Търново и продължава да инвестира в модерни екологични решения, които ще осигурят още по-високи стандарти за опазване на околната среда", уверяват от австрийската компания.