Деца пострадаха при челен удар на две коли във Видинско

В понеделник следобед в полицията постъпил сигнал за катастрофа между две коли между видинските села Буковец и Слана бара. При последвалия оглед на местопроизшествието разследващите установили, че 59-годишен мъж от с. Буковец, шофирайки лек автомобил „Сузуки" на прав участък от пътя изгубил контрол над управлението и навлязъл в насрещната лента.

Така блъснал насрещно движеща се лека кола „Пежо", шофирана от 42-годишна жена от същото село. В нея пътували 10-годишно момиче и момченце на 1 г. и 6 м. Децата били прегледани от медиците, които не открили сериозни наранявания. Момченцето все пак било настанено за наблюдение във видинската болница.

Тестовете с технически средства на двамата водачи не са отчели наличие на алкохол и наркотици. По случая пък е образувано досъдебно производство.