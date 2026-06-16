Разследват купуване на гласове на частичните местни избори в село Чинтулово

Досъдебно производство за престъпление против политическите права на гражданите е образувано след частичните местни избори в сливенското село Чинтулово, проведени на 14 юни, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Сливен. От полицията уточниха, че става дума за случай на предлагане на пари срещу гласуване за кмет от определена политическа сила.

Производството е образувано в рамките на полицейска операция по осигуряване на обществения ред и противодействие на нарушенията на изборното законодателство. Акцията е осъществена от служители на ОДМВР – Сливен и Зоналното жандармерийско управление в Бургас.

От полицията посочват, че не е допуснато грубо нарушаване на обществения ред по време на изборния ден. Осуетена е и ескалация на напрежението след възникнал конфликт между група, съобщи БТА.

В хода на операцията са съставени шест протокола за предупреждение по Закона за Министерството на вътрешните работи. Констатирани са и 35 нарушения на Закона за движение по пътищата.

На 14 юни в Чинтулово се проведоха частични местни избори за кмет на населеното място. На 21 юни ще се състои балотаж между кандидатите на ГЕРБ и „Левицата".