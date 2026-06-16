Близо 80 артисти от 4 държави на кастинг за мюзикъла „Принцът на Египет" в Търново

Българската премиера на световния хит - мюзикъла „Принцът на Египет" („The Prince of Egypt"), подготвя екипът на Музикално-драматичен театър „Константин Кисимов" във Велико Търново. Културният институт откупи изключителните права за произведението от Music Theatre International (MTI) и ще бъде първият и единствен театър в България, който ще постави това престижно заглавие. С епичната музика на Стивън Шварц и завладяващото либрето на Филип ЛаЗебник спектакълът ще разкаже вълнуващата история за Мойсей и Рамзес. За първи път българската публика ще чуе творбата на роден език благодарение на превода на Лилия Бонева, съобщиха от театъра.

Изключителен интерес предизвика кастингът за главните роли в спектакъла. Близо 80 артисти от четири държави се явиха на прослушванията, проведени в продължение на два дни във великотърновския театър. Сред кандидатите имаше представители на водещи театри в България, както и изпълнители от Гърция, Китай, Кипър и Украйна. В надпреварата за ролите се включиха популярни имена като Яница Маслинкова, Симеон Владов и Християна Лоизу.

Всеки кандидат трябваше да представи песен или ария от мюзикъл на английски език, монолог на български език по избор и кратко танцово изпълнение. След приключване на прослушванията започна селекцията на изпълнителите за осемте ключови роли в спектакъла, сред които на Мойсей, Рамзес II, Ципора, Мариам и др.

„Наистина много силен кастинг. Видяхме изключително мотивирани и талантливи изпълнители, които подхождат с огромна отговорност към това предизвикателство. Радващо е, че проектът привлече кандидати не само от България, но и от чужбина, което показва интереса към заглавието и високите очаквания към предстоящата постановка. Предстои нелек избор, защото конкуренцията е сериозна и много от участниците показаха впечатляващи вокални, актьорски и танцови качества", коментира директорът на театъра маестро Ганчо Ганчев.

Председател на комисията по прослушването беше диригентът Славил Димитров, а в състава ѝ участваха режисьорът Петко Бонев, маестро Ганчев и хореографът Катя Богданова.

„Принцът на Египет" е сценична адаптация на култовия анимационен филм на DreamWorks от 1998 г. Световноизвестната музика е създадена от носителя на три награди „Оскар" Стивън Шварц, а либретото е написано от холивудския сценарист Филип ЛаЗебник. Освен популярните песни от филма, сред които „Deliver Us", „Through Heaven's Eyes" и отличената с „Оскар" балада „When You Believe", изпълнявана в оригинал от Уитни Хюстън и Марая Кери, сценичната версия включва и десет нови композиции, създадени специално за театралната сцена.

Репетициите за спектакъла „Принцът на Египет" ще започнат през септември. Постановката ще бъде реализирана под режисурата на Петко Бонев, с диригент маестро Ганчо Ганчев, сценография на Цецка Ивайлова и впечатляващ 3D мапинг, дело на Лора Руневска (elektrick.me).