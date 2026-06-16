Мъж с 3,52 промила алкохол открадна общински камион и катастрофира в Слънчев бряг

32-годишен мъж е задържан, след като подкарал без разрешение общински товарен автомобил и катастрофирал в курорта Слънчев бряг. Инцидентът е станал снощи на паркинга на автогарата в квартал „Камелия".

По данни на полицията, мъжът взел ключовете на товарен автомобил, собственост на Община Несебър, и го привел в движение. Малко след това изгубил контрол над камиона и се блъснал в ограда, както и в паркиран лек автомобил, съобщи БНТ.

При проверката с дрегер е установено, че мъжът е шофирал с рекордните 3,52 промила алкохол в кръвта. Той е задържан за срок до 24 часа. По случая е образувано бързо производство.