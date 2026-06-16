Бебе пони се роди в зооцентъра в Добрич

Шотландските понита Карина и Тайсън в зооцентъра в Добрич се сдобиха с рожба, която носи името Косара.

Малкото пони вече любопитно опознава света, а с всеки изминал ден става все по-смела и дружелюбна, съобщават от зооцентъра.

Шотландското пони е една от най-известните и обичани породи в света. Въпреки че височината им варира само между 95 и 104 cм, те са сред най-силните животни на планетата в съотношение с размерите си. Средната продължителност на живота им е между 25 и 30 години, но много от тях достигат и до 40 години, запазвайки игривия си нрав.