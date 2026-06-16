ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето ще е подходящо за плаж

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23050286 www.24chasa.bg

Бебе пони се роди в зооцентъра в Добрич

Дияна Райнова

1140

Шотландските понита Карина и Тайсън в зооцентъра в Добрич се сдобиха с рожба, която носи името Косара.

Малкото пони вече любопитно опознава света, а с всеки изминал ден става все по-смела и дружелюбна, съобщават от зооцентъра.

Шотландското пони е една от най-известните и обичани породи в света. Въпреки че височината им варира само между 95 и 104 cм, те са сред най-силните животни на планетата в съотношение с размерите си. Средната продължителност на живота им е между 25 и 30 години, но много от тях достигат и до 40 години, запазвайки игривия си нрав.

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Регионални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)