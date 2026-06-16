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Илияна Йотова: Имам сигнали, че македонците ще се опитат в ЕП да премахнат текстове за съвместната комисия

Ярослава Прохазкова

[email protected]

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Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов

Подпалването на дипломатически автомобили, собственост на българската държава, лично аз приемам като посегателство срещу България.

Така президентът Илияна Йотова коментира вчерашния акт в Република Северна Македония в навечерието на дискусията за еврочленството й. Тя е на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център

"Следващите два дни ще са важни, защото освен дискусията ще има и гласуване на резолюцията. Имам тревожни сигнали от моите колеги евродепутати, че в последния момент в пленарна зала ще се опитат да премахнат един от текстовете, който се отнася към работата на съвместната комисия, която работи няколко години според чл. 12 от договора за добросъседство. По този начин да обезсмислят неините заключения в бъдеще", заяви президентът.

Илияна Йотова обясни, че се надява да се прояви разум, защото в този въпрос участва протоколът, който пък е част от задължителното европейско законодателство. Много се надявам, че моите колеги евродепутатите ще намерят време да кажат за вчерашния инцидент, който е безпрецедентен, каза още Йотова.

Тя коментира и очакваното подписване на споразумение между САЩ и Иран.

"За разлика от други лидери, аз искам да бъда по-предпазлива, докато не видим окончателното споразумение. За мен е изключително важно час по-скоро Ормузкият проток да бъде пуснат, но това не може да стане с магическа пръчка. Този конфликт и тази война влязоха в дома на всички граждани по целия свят. Всичи сме заинтересовани примирието да бъде трайно, всички гаранции и от двете страни", каза още Илияна Йотова.

Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова разглежда щандовете на различни институции на БАН на форума "Наука за бизнес" в Интер Експо център СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов
Илияна Йотова СНИМКА: Николай Литов

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