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Пловдивският ресторант EDEN продължава да обогатява кулинарната сцена в града с нова ексклузивна колаборация. На 21 юни от 20:00 часа висококласното заведение ще бъде домакин на специална тематична вечер, която събира на едно място авторския почерк на шеф Станислав Иванов и емблематичния анасонов вкус на Ouzo 12.

Събитието е естествено продължение на концепцията на EDEN да предлага преживявания, които излизат извън рамките на традиционното ресторантско меню. След серия от успешни международни кулинарни обмени, неделни брънчове и тематични събития, сега фокусът пада върху средиземноморската кухня, представена в напълно нов, авторски контекст.

Средиземноморието в чиния

За специалната вечер шеф Станислав Иванов е подготвил меню, което стъпва на разпознаваеми гръцки вкусове и продукти, подредени с изключителна мярка и усет към детайла.

Предястие: Вечерята започва с маринован октопод, допълнен от традиционна фава Санторини, зрели домати и сирене фета.

Основно ястие: Гостите имат възможност да избират между две изискани предложения. Месният вариант е крехко агнешко osso buco, поднесено с фин крем от пащърнак и целина. Морската алтернатива е лаврак с хрупкава коричка, съчетан с шафранов картофен крем, фенел конфи, глазирани бейби тиквички и класически сос beurre blanc.

Десерт: Сладката точка на вечерта е прецизна комбинация от млечен шоколад, дехидратирана малина и малиново кули, балансирани със солен карамел и хрупкав шамфъстък.

Към авторското меню се предлага тематична селекция от напитки, като гостите могат да избират между класическо Ouzo 12 или специален коктейл Ouzo Sunsets.

Институция за висша кулинария

Организирането на подобни формати затвърждава позицията на EDEN като локация, която създава различни поводи за посещение и диктува кулинарните тенденции в Пловдив. Само през тази година ресторантът бе отличен с два приза за качество и стандарт в бранша. Зад високото ниво на заведението стоят екип с професионален опит в ресторанти със звезда „Мишлен“, прецизно разработени сезонни менюта и елегантна лятна градина.