ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Времето ще е подходящо за плаж

Видео Подкаст Профил
Моят 24 часа
ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ
Региони без граници
Моят 24 часа
https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23050480 www.24chasa.bg

Столичанин е задържан в Трън заради заради обида на полицаи

872
Полиция Снимка: Георги Кюрпанов-Генк

Мъж на 34 години от София е задържан от служители на Районното управление в Трън за хулиганство, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Инцидентът е станал в понеделник, около 12:15 ч. на ул. „Мосаловска" в граничния град, когато при полицейска проверка е спрян електрически велосипед,  управляван от столичанина, предава БТА.

По данни на полицията мъжът не е изпълнил полицейско разпореждане, отправял е обиди и закани към служителите и е извършил непристойни действия, с които грубо е нарушил обществения ред и е демонстрирал явно неуважение към полицейските органи.

Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство и работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата, допълни Алексов.

По-рано от полицията в Перник уведомиха, че се работи по два случая, свързани с агресивно поведение и сбиване, станали в края на миналата седмица.

Полиция

Четете още

ВСИЧКО ОТ ДЕНЯ

Последвайте ни в Google News Showcase

Още от Криминални

Последно от

Български Фермер

Последно от

България днес

Водещи новини

Джензито Вики те кани на разходка с „Машина на времето“ (Видео)