Столичанин е задържан в Трън заради заради обида на полицаи

"24 часа" в мейла ти. Разберете големите новини от последното денонощие накуп

Мъж на 34 години от София е задържан от служители на Районното управление в Трън за хулиганство, съобщи регионалният говорител на Областната дирекция на МВР в Перник Венцислав Алексов.

Инцидентът е станал в понеделник, около 12:15 ч. на ул. „Мосаловска" в граничния град, когато при полицейска проверка е спрян електрически велосипед, управляван от столичанина, предава БТА.

По данни на полицията мъжът не е изпълнил полицейско разпореждане, отправял е обиди и закани към служителите и е извършил непристойни действия, с които грубо е нарушил обществения ред и е демонстрирал явно неуважение към полицейските органи.

Той е задържан за срок до 24 часа.

По случая е образувано досъдебно производство и работата по разследването продължава под надзора на прокуратурата, допълни Алексов.

По-рано от полицията в Перник уведомиха, че се работи по два случая, свързани с агресивно поведение и сбиване, станали в края на миналата седмица.