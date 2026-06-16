Дават на съд обвиняем за контрабанда на над 200 кг марихуана през "Кулата"

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Окръжна прокуратура – Благоевград внесе в съда обвинителен акт срещу В.М., привлечен към наказателна отговорност за престъпление по чл. 242, ал. 2 от НК. Това съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура – София.

Обвиняемият В.М. е собственик и управител на търговско дружество с предмет на дейност товарен автомобилен транспорт. Дружеството сключило договор за наем на МПС, по силата на който на В.М. бил предоставен за временно ползване влекач.

Впоследствие обвиняемият сключил безсрочен трудов договор със същото дружество като работник на длъжност „водач на товарен автомобил".

На 13.10.2024 г. обвиняемият потеглил за Кралство Испания с влекач и прикачено към него полуремарке, преминавайки през Гърция и Италия, включително с превоз на ферибот.

Около 01,00 ч. на 02.11.2024 г. управляваната от него товарна композиция се завърнала в България през ГКПП Кулата – Промахон.

Инспектори от сектор „Борба с наркотрафика" в ТД „Митница София" и служители на Гранична полиция съпроводили товарната композиция до хале за извършване на щателна митническа проверка. Водачът – обвиняемият В.М., представил международна товарителница и пакинг лист, удостоверяващи превозваната стока – метални елементи за поточна линия и аксесоари към тях, както и маршрута на движение на товарния автомобил: Италия – Гърция – България.

При физическата проверка на полуремаркето била установена специално конструирана преградна стена, несъответстваща на заводските характеристики на производителя и използвана като тайник. В него били открити 200 полиетиленови пакета, съдържащи зеленикава суха растителна маса, всеки с тегло около 1 кг. При извършения полеви наркотест веществото реагирало на коноп (марихуана). Общото тегло на наркотичното вещество е 201 215 грама.

Според заключението на изготвената съдебно-икономическа експертиза стойността на откритото наркотично вещество, съгласно Постановлението на Министерския съвет за определяне на цени на наркотичните вещества за нуждите на съдопроизводството, възлиза на 3 219 440 лева, или 1 646 073,53 евро.

Предстои делото да продължи в съда.