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Иззеха над килограм наркотици при полицейска акция в София

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Снимка: Пресцентър на МВР.

Над килограм наркотици са иззели столични полицаи от седмо РУ, след като спрели за проверка лек автомобил в столичния квартал „Младост 4".

В колата пътували трима – двама мъже и 21-годишна жена. В хода на проверката 32-годишен, пътник, предал доброволно количества растителна маса и кристално вещество, съобщават от пресцентъра на МВР.

По време на проверката в наета от него хотелска стая полицаите открили и допълнителни количества от същите вещества, както и електронна везна, и вакуум машина.

След извършена експертиза е установено, че иззетите вещества са 923,27 г коноп и 74,83 г метамфетамин.

По случая е образувано досъдебно производство, 32 – годишният, който е с множество криминални регистрации в полицията и e осъждан, с прокурорско постановление е задържан за срок до 72 часа.

Работата по случая продължава.

Снимка: Пресцентър на МВР.

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