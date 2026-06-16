Общинските оранжерии в Казанлък дадоха първата реколта за годината

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С много грижа и внимание първата за годината реколта от общинските оранжерии на Казанлък вече достигна до децата на общината, съобщиха от нейния пресцентър.

На Детска млечна кухня бяха предоставени 37 кг тиквички и 93 кг краставици, както и пресни подправки – магданоз и копър .

Продукцията ще бъде включена в менюто на най-малките жители на общината още през следващите два дни.

За бебетата в Детска млечна кухня ще бъде приготвена вкусна и полезна крем супа от тиквички, а за децата в детските градини менюто ще включва крем супа, свежа салата и таратор.