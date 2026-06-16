Свалиха имунитета на евродепутата Никола Минчев заради разследването по скандала "Хуавейгейт"

Европейският парламент (ЕП) гласува да свали имунитетa на българския евродепутат от ПП-ДБ и "Обнови Европа" Никола Минчев. До решението се стигна след мащабната афера, която в Брюксел бързо придоби известност като "Хуавейгейт".

Тя избухна през март 2025 г., когато белгийската федерална прокуратура, съвместно със службите за сигурност, проведе зрелищна акция с обиски на над 20 адреса в Белгия, Франция и Португалия. Под прицела на властите се оказа лобистката дейност на китайския технологичен гигант "Хуавей" в Европейския парламент, а разследването се води за активна корупция, фалшифициране на документи, пране на пари и участие в престъпна организация.

Основната следа на разследващите преминава през корпоративна ложа на стадион "Констант Ванден Сток" в Брюксел. Както съобщи изданието "Политико", белгийските спецслужби са подслушвали въпросната ложа, наета от "Хуавей" от футболния клуб "Андерлехт" за сезон 2024/2025 г. срещу сумата от около 50 000 евро.

Целта на китайските лобисти била да използват неформалната обстановка по време на големи мачове (включително срещу отбори като "Порто" и "Реал Сосиедад"), за да осъществяват контакти и да влияят на евродепутати при изготвянето на дигиталната политика на ЕС и 5G мрежите. Схемата е действала по изпитана формула: лобистите първо канели асистентите на току-що избраните евродепутати, а чрез тях "подмамвали" и самите политици с безплатни билети, скъпи вечери и подаръци.

Именно по тази линия в скандала бе замесено името на българския евродепутат Никола Минчев. През март 2025 г. полицията претърси и запечата два офиса в ЕП в Брюксел, единият от които принадлежеше на тогавашния му парламентарен асистент Адам Мухтар.

Мухтар се оказа ключова фигура за разследващите, защото е съосновател на организацията "ЕС40", чийто председател в миналото беше гръцката евродепутатка Ева Кайли (главно действащо лице в корупционния скандал "Катаргейт").

Белгийските власти подозират, че Мухтар е действал като проводник на китайските интереси. Срещу него бе издадена европейска заповед за арест, но в края на април 2025 г. италиански съд отказа да го екстрадира на Белгия. Към днешна дата Минчев вече не работи с него.

Прокуратурата проверява и по-стара следа от 2021 г., при която се разследва дали евродепутати са получили финансиране, за да подпишат писмо до трима еврокомисари с настояване геополитическото напрежение да не спира внедряването на 5G оборудване в Европа - позиция, изцяло в полза на "Хуавей".

Веднага след избухването на скандала миналата година Никола Минчев коментира казуса пред "24 часа" и категорично отрече да е лобирал за китайската компания или да е участвал в законодателни инициативи и писма в нейна полза. Той обясни, че действително е бил на мач на "Андерлехт", но без изобщо да подозира за корпоративния контекст.

"През октомври в Брюксел гостува "Лудогорец". Моят тогавашен асистент каза, че неговият приятел и съсед ни кани да гледаме "Андерлехт" - „Лудогорец" на стадиона, детето му имало рожден ден. Посетихме мача, бяхме десетина възрастни и деца, носихме подарък. "Лудогорец" игра добре, макар да загуби, след мача си тръгнахме. Впоследствие се оказа, че този негов приятел е основно действащо лице за Хуавей", разказа Минчев пред "24 часа" миналата година.

Тогава той беше категоричен, че няма какво да крие и сам настоява за максимално бърза процедура.

"Ще искам Европейският парламент максимално бързо да вдигне имунитета ми и ще съдействам за разплитане на случая, защото нямам никакво отношение към каквато и да е нелегална дейност на тези хора. Няма от какво да се притеснявам, няма нищо незаконно или нередно", заяви тогава евродепутатът.

После уточни:

"Подчертавам, че обвинение няма, а искат да проверят изобщо има ли нещо незаконно... За разлика от българския парламент, свалянето на имунитета в ЕП не може да стане с едностранен акт като отказ от моя страна, винаги трябва да има гласуване", добави тогава евродепутатът

Ключов етап от процедурата по свалянето на имунитета на Минчев се разигра в началото на юни 2026 г., когато Комисията по правни въпроси (JURI) на Европейския парламент се събра, за да гласува препоръка към пленарната зала. Тя подкрепи свалянето на имунитета само на един италиански евродепутат от ЕНП. Искането за сваляне на имунитета на Никола Минчев бе отхвърлено.

Комисията защити и малтийския социалист Даниел Атард, както и друг италиански представител - Салваторе Де Мео. Важно уточнение е, че дори ЕП да реши да свали имунитета на даден евродепутат, това не го прави виновен, нито отнема мястото му в залата. То просто дава зелена светлина на прокуратурата да го призове на официален разпит и да извърши необходимите следствени действия като към обикновен гражданин.