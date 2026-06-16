Пет години затвор за арестант, заплашил надзирател във Варна: Знам къде живееш, ще те запаля

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Районният съд във Варна постанови осъдителна присъда срещу 33-годишен мъж за отправяне на закани към надзирател в сектор „Арести" при изпълнение на служебните му задължения.

Подсъдимият е признат за виновен по обвинение за престъпление против личността – закана към длъжностно лице при изпълнение на службата му.

Случаят е от 18 април 2024 г., съобщават от пресцентъра на районния съд.

Според установеното по делото, след завръщане от престой на открито арестантът отказал многократно да изпълни разпореждане за извършване на задължителен личен обиск съгласно правилника за вътрешния ред.

При последвалото принудително извършване на проверката той започнал да отправя заплахи към надзирателя.

„Знам те къде живееш, знам те къде тренираш! Ще те запаля и ще ти намеря цаката!", крещял подсъдимият по адрес на служителя.

Свидетели на случилото се станали командирът на отделението, както и други задържани лица. Според съда отправените думи са били от естество да предизвикат основателен страх за осъществяването на заканата.

За извършеното престъпление магистратите наложиха на 33-годишния мъж наказание от пет години лишаване от свобода, което той ще изтърпява при първоначален строг режим.

Освен това съдът му наложи и глоба в размер на 1022 евро, както направените по делото разноски, които надхвърлят 500 евро.

Присъдата не е окончателна и може да бъде обжалвана или протестирана пред Окръжния съд във Варна в 15-дневен срок.