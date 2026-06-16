Пеперуди нападнаха Стара Загора, общината разшири програмата си за дезинсекция

Пеперудата, която през последните дни се разпространява по улиците на Стара Загора, е позната като Гамозначна нощенка (Autographa gamma) и е вредител по зеленчуковите култури. Причина за свръхпопулацията, която не е опасна за хората и няма данни да носи алергии, е миграция на насекомите от Северна Африка и силния цъфтеж на липите през тази година, обясняват специалисти.

Нейната поява стана причина община Стара Загора да разшири обсега на програмата си за дезинсекция и дезакаризация на паркове и тревни площи с допълнителна дезинсекция срещу комари, кърлежи и пеперуди по квартали. Чрез обработката ще се атакуват ларвите на пеперудата, които се развиват в почвата, посочиха от общината пред Радио Стара Загора.

Тази програма се изпълнява по сезонен график на етапи (пролет, лято и есен), като основните мерки са насочени към ограничаване на популацията от кърлежи и комари.

Още вчера започна комбинирана обработка срещу комари, кърлежи и пеперуди в старозагорските квартали "Лозенец" и "Железник", тази вечер предстои обработка в "Зора" и "Център". За сряда вечерта след 21,30 часа предстои пръскане на териториите на административните бюра "Кольо Ганчев" и "Изток".

Фирмата-изпълнител на дейността по дезакаризация използва препаратите "Стийл 25ЕК" и "Мастерцид микро". Те са одобрени от Министерството на здравеопазването и са безопасни за хора и домашни любимци при спазване на карантинните срокове.

Община Стара Загора препоръчва 24 часа след обработката да не се влиза в тревните площи.