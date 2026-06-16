Жена е с опасност за живота, тротинетка я връхлетя на велоалея в Бургас

Млада жена е с опасност за живота, след като е била блъсната от двуколесно индивидуално електрическо превозно средство на велоалея в Бургас, съобщиха от Областната дирекция на МВР.

Инцидентът е станал около 9,19 ч. вчера на ул. "Чаталджа", в района на автобусна спирка. По първоначална информация електрическото превозно средство, управлявано от 45-годишен бургазлия, се е движело по велоалеята, когато пешеходката внезапно е навлязла в зоната му и е последвал удар, предава БТА.

Пострадалата, на 26 години, е с травма на главата. Настанена е за лечение в болница в Бургас, с опасност за живота.

През последните месеци в Бургас са регистрирани и други инциденти с индивидуални електрически превозни средства. На 26 март 13-годишно момче пострада тежко след падане с такова превозно средство на ул. "Свобода". По-рано същия ден 21-годишна жена катастрофира на ул. "Беласица" и бе приета в болница с мозъчно сътресение.