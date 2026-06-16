5 обвиняеми са задържани за наркотици по дела на Софийска градска прокуратура за 2 дни

През почивните дни – на 13. и 14. юни 2026 г., Софийска градска прокуратура (СГП) привлече като обвиняеми пет лица по пет досъдебни производства:

И. К. е привлечен за това, че от неустановен период до 10.06.2026 г. в гр. София, ж.к. „Панорама Бояна", отглеждал 182 броя конопени растения, в нарушение на установените в Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите правила и за това, че на 11.06.2026 г. на същия адрес без надлежно разрешително държал с цел разпространение високорискови наркотични вещества – над 4 гр. коноп (чл. 354а, ал. 1 НК).

А. П. е привлечен за това, че на 10.06.2026 г., около 16,10 ч. в гр. София, ж.к. „Обеля" без надлежно разрешително държал с цел разпространение амфетамин и коноп с общо нето тегло близо 60 грама, като деянието е извършено при условията на опасен рецидив, след като двукратно е бил осъждан на ефективни наказания лишаване от свобода за управление на моторно превозно средство след употреба на опиати и за държане с цел разпространение на наркотични вещества.

А. Ц. е привлечен за това, че на 10.06.2026 г., около 18,30 ч. в гр. София, ул. „Червена роза", в лек автомобил, без надлежно разрешително държал с цел разпространение амфетамин, MDMA (екстази) и коноп (марихуана) с общо нето тегло близо 250 гр. и за това, че на същите дата и място отказал на дежурен патрул при СДВР да му бъде извършена проверка по надлежния ред за установяване употребата на наркотични вещества или техни аналози, извършвана по повод участие на А. Ц. в пътнотранспортно произшествие с управлявания от него автомобил.

Д. А. е привлечен за това, че на 13.06.2026 г. и 14.06.2026 г. в гр. София, ж.к. „Младост 4" и в ж.к. „Манастирски ливади", с две деяния, без надлежно разрешително държал с цел разпространение коноп (марихуана) и метамфетамин, разпределени в общо 15 обекта с общо нето тегло почти 1 кг.

17-годишният И. И. е привлечен за това, че в периода от 11.06.2026 г. до 13.06.2026 г. в гр. София, ж.к. „Люлин", като непълнолетен, но могъл да разбира свойството и значението на извършеното и да ръководи постъпките си, с две деяния, без надлежно разрешително държал с цел разпространение и разпространил коноп, разпределен в общо 18 обекта с общо нето тегло близо 11 грама.

Петте досъдебни производства са образувани от 10.06.2026 г. до 13.06.2026 г. в условията на неотложност. Разследванията се извършват от СДВР под ръководството и надзора на СГП.

По искания на СГП Софийски градски съд (СГС) взе мярка за неотклонение задържане под стража по отношение на четирима от обвиняемите, сред които е и непълнолетния И. И. Съдът сподели доводите на прокурора, че са налице достатъчно доказателства, които водят до извод за обосновано предположение за авторството на престъпленията, за които са привлечени обвиняемите. СГС прие, че е налице и реална опасност от извършване на престъпление от всеки от обвиняемите, поради което определи като подходяща най-тежката мярка за неотклонение спрямо тях.

Определенията на СГС не са окончателни и подлежат на обжалване пред Софийски апелативен съд.

Обвиняемият Д. А. е задържан с постановление на СГП за срок до 72 часа.

Разследванията по петте случая продължават от СДВР под ръководството и надзора на СГП.