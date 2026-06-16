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Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев, размахвал оръжие на магистрала "Тракия"

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Стоян Колев СНИМКА: Инстаграм

Задържаха известния в социалните мрежи Стоян Колев тази сутрин на автомагистрала „Тракия", след като е дал положителен тест за наркотици. Сигнал е подаден от случаен гражданин на телефон 112. По информация от сигнала от люка на движещ се автомобил се показвало автоматично оръжие.

На място незабавно реагирали служители на полицията, които спрели автомобила за проверка. В превозното средство се намирал Стоян Колев. На водача били направени тестове за употреба на алкохол и наркотични вещества. Резултатът от теста за наркотици се оказал положителен, съобщи Нова тв

Вследствие на това Стоян Колев е бил задържан за срок до 24 часа в районното управление в Пазарджик. Наложена му е санкция за това, че е размахвал оръжие на публично място.

Стоян Колев СНИМКА: Инстаграм

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