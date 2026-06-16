Часове съдът разпитва майката на малтретирания Адриан от Пловдив, следващия път - него

Очаква се детето да пътува с баща си от Германия, за да разкаже за ужаса пред магистратите
Около 3 часа Районният съд в Пловдив разпитва майката на малтретирания Адриан Стела Димитрова. След като обсъдиха нови доказателствени искания, магистратите преминаха към историята на жената за събитията, довели до обезобразяването на малкото ѝ дете.
Димитрова говори в качеството на свидетел, тъй като сключи споразумение с прокуратурата и процесът срещу нея приключи. Показанията ѝ обаче са ключови за присъдата на приятеля ѝ Петър Чернев, който не успя да договори наказание и вече 2 г. и половина е зад решетките.
"Забелязват се разминавания, но това е нормално. Все пак е минало много време, а и периодът, за който говори, е изключително дълъг", обясни след разпита особеният представител на детето адвокат Мария Пенева. По думите ѝ обаче не се откриват съществени противоречия, които да обърнат обвинението срещу Чернев.
Делото продължава с разпити на още свидетели. Магистратите гласят в следващото заседание най-сетне да изслушат пострадалото момче и баща му, който сега се грижи за него в Германия. Съществува възможност това да стане чрез видеовръзка, но съдът предпочита това да стане на живо и нагласите са двамата да пътуват до България. "Тепърва предстои да уточним начина на провеждане", обясни адвокат Пенева.
Срещу Петър Чернев са повдигнати няколко обвинения. Според прокуратурата от ноември 2023-а до януари 2024 г., биел Адриан, обиждал го с най-цинични думи, унижавал го и го карал да му се моли да го убие. Удрял го и с душ телефон по главата, раната се влошила, защото майката и пастрокът го мажели с различни препарати, вместо да го заведат на лекар, и косата на детето изпадала. То претърпя редица операции, работи и с психолог и психиатър.