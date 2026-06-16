Часове съдът разпитва майката на малтретирания Адриан от Пловдив, следващия път - него

Очаква се детето да пътува с баща си от Германия, за да разкаже за ужаса пред магистратите

Около 3 часа Районният съд в Пловдив разпитва майката на малтретирания Адриан Стела Димитрова. След като обсъдиха нови доказателствени искания, магистратите преминаха към историята на жената за събитията, довели до обезобразяването на малкото ѝ дете.

Димитрова говори в качеството на свидетел, тъй като сключи споразумение с прокуратурата и процесът срещу нея приключи. Показанията ѝ обаче са ключови за присъдата на приятеля ѝ Петър Чернев, който не успя да договори наказание и вече 2 г. и половина е зад решетките.

"Забелязват се разминавания, но това е нормално. Все пак е минало много време, а и периодът, за който говори, е изключително дълъг", обясни след разпита особеният представител на детето адвокат Мария Пенева. По думите ѝ обаче не се откриват съществени противоречия, които да обърнат обвинението срещу Чернев.

Делото продължава с разпити на още свидетели. Магистратите гласят в следващото заседание най-сетне да изслушат пострадалото момче и баща му, който сега се грижи за него в Германия. Съществува възможност това да стане чрез видеовръзка, но съдът предпочита това да стане на живо и нагласите са двамата да пътуват до България. "Тепърва предстои да уточним начина на провеждане", обясни адвокат Пенева.