Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров не успя да осъди съветничка от ПП-ДБ за обида

Има запис, но казаното от нея не се чува добре, обясни пред "24 часа" бившият градоначалник

Бившият кмет на Пловдив Здравко Димитров-Зико не успя да осъди съветничката от ПП-ДБ Добромира Костова за нанесена му обида от микрофона на местния парламент. Става дума за сесията на 7 септември 2023 г., една от точките тогава е придобиването на имот на Гребната база от страна на общината. Костова обвинява тогавашния градоначалник, че се готви да купи земята на завишена цена. "На финансовите пазари, господин Димитров, когато един

брокер влияе по такъв целенасочен, как да кажа, манипулативен начин на цената, на този човек му се търси отговорност. Дори говорим арести и така нататък", казва тя. Според Зико тогава Костова го е заплашила и с влизане в затвора.

"Заседанията на Общинския съвет се записват, но точно при тези й думи микрофонът е бил изключен и не се чува ясно. Костова много пъти се е държала непристойно, но начин, който не отива на общински съветник, а на жена - съвсем. Като цяло ПП-ДБ са деструктивни, те не работеха за Пловдив в моя мандат", коментира пред "24 часа" Здравко Димитров.

Затова и той завежда дело срещу Костова. Съдът обаче намира, че казаното от нея е мнение, а не факт. "Когато едно лице изнася публично пред обществото засягащи достойнството на

друго лице факти, те трябва да отговарят на обективната действителност. Това не важи за мненията, тъй като те не могат да бъдат достоверни или не, тъй като представляват коментар на фактите, а не възпроизвеждане на обстоятелства от обективната действителност", са част от мотивите, с които Районният съд отхвърля иска на Зико.

Той няма да обжалва, въпреки че има такава законова възможност.