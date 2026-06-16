Над 600 деца от русенските ясли преминаха безплатни дентални прегледи по програма

В периода от 20 април до 12 юни повече от 600 деца от детските ясли на територията на община Русе преминаха безплатни профилактични прегледи от дентален лекар по общинската програма „Моите зъбки – здрави и бели". Инициативата е насочена към превенция и профилактика на кариеса при деца на възраст от 1 до 3 години и е част от политиките на Община Русе за насърчаване на доброто детско здраве.

Прегледите бяха извършени от екипа на Центъра по дентална медицина 1 под формата на игра, с използване на еднократни дентални огледала и специалните образователни играчки Хипо и Пинко, осигурени за всяко детско заведение.

Резултатите показват, че при 403 от прегледаните деца е установена добра орална хигиена, без наличие на плака, оцветявания на емайла, кариеси или други дентални проблеми.

Най-често срещаното състояние и през тази година е наличието на обилна плака по централните и латералните резци, както и проксимални кариеси на моларите при децата над 2-годишна възраст. Такива проблеми са констатирани при 159 деца.

При 44 деца са установени петна и оцветявания по зъбите и/или кариеси. По време на прегледите са регистрирани също вредни навици, като продължително използване на биберон и смучене на пръсти, както и различни аномалии в захапката.

Родителите на децата, при които са установени проблеми, получиха писмени препоръки за последващо лечение и насоки за поддържане на добра орална хигиена. На медицинските сестри, педагогическите специалисти и директорите на детските ясли бяха предоставени методически указания и практически демонстрации за правилното почистване на временното съзъбие.

Продължаването на програмата ще даде възможност за проследяване на състоянието на децата с установени проблеми, както и за обхващане на новоприетите деца в детските ясли.