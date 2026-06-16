Дават на съд Алишан на 17 г., който със 133.6 км/ч уби на пътя двама братя в такси

17-годишният Алишан Трънков, който през юли 2024 г. открадна колата на баща си, с бясна скорост се заби в такси на пътя Велико Търново - Варна край село Кесарево и уби на място двама братя, се изправя пред Окръжният съд във Велико Търново.

2 години след кървавия инцидент е насрочено разпоредително заседание по делото. Младежът е обвинен за причинена по непредпазливост смърт на повече от едно лице в катастрофа, като е управлявал колата без книжка. Тъй като е бил непълнолетен към момента на извършеното, го грозят от 2 до 8 години затвор.

В нощта на 8 юли 2024 г. ученикът в Златаришката гимназия по механизация и селско стопанство взел тайно колата на баща си и потеглил от дома им в село Родина към еленските села, за да се види с гадже. На връщане решил да излезе и да пробва мощното "Ауди" А6 по главния път Велико Търново - Варна. Според обвинителния акт неправоспособният шофьор се движел с превишена скорост от 133,63 км/ч и изгубил контрол над колата. В участък с три ленти без причина навлязъл в насрещното платно и се блъснал челно в "Дачия Логан". В тежкия удар на място загинали шофьорът на таксиметровия автомобил Огнян Георгиев и брат му Стилиян Георгиев. В нощта на инцидента Огнян не работел. Отивали за риба на яз. "Ястребино" с брат му.

В инцидента Алишан също пострада, а адвокатът и близките му опитваха да прехвърлят вината за инцидента на загиналия водач. "Със сигурност не съм надвишавал нормите от 90 км/ч. Съжалявам, че съм карал без книжка, но не съм убиец. Карах си в моята пътна лента, а таксито изведнъж връхлетя върху мен. Искам правосъдие!" - твърдеше пред "24 часа" неправоспособният шофьор.

По делото са направени две независими тройни автотехнически експертизи. Вещите лица са единодушни, че аудито е навлязло в насрещните ленти и е причинило катастрофата.