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4-годишно дете е ранено при пътен инцидент в Девин

Валентин Хаджиев

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Инцидентът е станал в близост до детска площадка СНИМКА: Архив

4-годишно дете е пострадало докато пресича улица в близост до детска площадка в Девин.

По първоначални данни водач на лек автомобил „Дачия Логан", при приближаване към площадката на ул. Родопи", в района на която е имало деца, не е намалил скоростта на движение и е блъснал пресичащото дете.

На място е оказана спешна медицинска помощ от екип на ФСМП – Девин. Детето е получило леки контузии, прегледано е и е освободено за домашно лечение.

Водачът е изпробван с технически средства за употреба на алкохол и наркотични вещества, като пробите са отрицателни.

По случая е взето административно отношение.

Инцидентът е станал в близост до детска площадка СНИМКА: Архив

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