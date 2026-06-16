Пиян шофьор се заби в къща в село Горна Вереница

Водач на лек автомобил, употребил алкохол и нанесъл материални щети на частен имот в монтанското село Горна Вереница, е задържан в Районно управление – Монтана.

На 15.06.2026 г. около 06,00 ч. е получен сигнал в ОДЧ Монтана за настъпило ПТП с нанесени материални щети по недвижим имот в село Горна Вереница, община Монтана. Местопроизшествието е посетено от служители на сектор "Пътна полиция" при ОДМВР-Монтана, които установили лек автомобил „Мерцедес Ц200" със софийска регистрация, спрял в ограда на имот в селото, обитаван от 81-годишна жена от село Буковец. В резултат на удара част от каменната ограда на имота била съборена, а на едноетажна постройка - тип лятна кухня, била нанесена деформации на една от стените.

На водача на автомобила – 47 г. от град Монтана, е направен тест за употреба на алкохол с техническо средство, като пробата отчела 1,97 промила в издишания въздух. С полицейска заповед му е наложено задържане до 24 часа. По случая е извършен оглед, разпитани са свидетели и е образувано досъдебно производство по чл. 343 ал. 1 б. "а" и по чл. 343б ал. 1 от НК. Установен е собственикът на автомобила – жена от град София. Работата по случая продължава в Районно управление – Монтана.