Издирват 62-годишна жена от село Александрово

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По молба на близките ОДМВР-Стара Загора издирва Стойка Стоева Караиванова, на 62 години, от с. Александрово.

Жената е в неизвестност от 15.06.2026г. Тя е на видима възраст 60-65 години, със слабо телосложение, сиво- бяла къса коса, ръст около 167 см. Облечена е с памучна блуза с дълги ръкави с бели и светло сини райета, сив на цвят дълъг панталон. Обута е с оранжеви чехли.

Не носи в себе си лични документи, мобилен телефон или други вещи. Умоляват се гражданите ако имат информация за жената незабавно да се обадят в полицията.