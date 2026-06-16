Бивш кмет, откраднал камина от пенсионерски клуб, загърби хазарта (Снимки)

Тодор Танковски от село Войнягово се влюби в Цонка и отвори нова страница в живота си

Сега преподава народни танци

Бившият кмет на карловското село Войнягово Тодор Танковски, който преди 2 години се прочу с кражбата на камината от пенсионерския клуб в населеното място, а преди дни се сдоби с втора присъда за присвояване и измами, скъса с хазартната зависимост. Именно тя го карала да престъпва закона.

“Аз съм млад човек, имам воля и се справих с тази зависимост. Отидох в НАП и си направих забрана за залагане, това ми помогна. Но има и нещо по-важно - вече година и половина имам човек до себе си – моята приятелка Цонка, която работи в кухнята на ВМЗ. Живеем заедно с едното ѝ дете, аз не съм негов биологичен баща, но се грижа за него и тази отговорност и нейната подкрепа са от ключово значение за рязката промяна в живота ми”, обясни пред “24 часа” Танковски, който отвори нова страница в живота си.

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и през 2015 г. е избран за кмет на родното си село като независим кандидат. Печели доверието на местните, макар да е само на 22, и 4 години по-късно е преизбран – този път зад него застава местната коалиция СДС, “Атака” и “Да, България”. Със същата подкрепа печели вота и през 2023 г. Но още като студент, повлиян от приятели, започва да играе хазарт и постепенно става зависим. За първи път е избран за кмет на Войнягово през 2015 г.

“В началото си мислиш, че не можеш да стигнеш дотам, но се увличаш”, споделя днес Танковски. И признава, че заради комара човек бързо се оказва в омагьосания кръг на загубите, бързите кредити, новите опити за печалба и дълговете към всевъзможни заемодатели. Затова и стъпва накриво - на 18 юни 2018 г. е арестуван, защото поискал от мъж 150 лв., за да осуети наказателното преследване срещу него за незаконен добив на инертни материали. Наказан е с пробация. По-късно през същата година кметът признал и за друго престъпление - присвоил 462,50 лв. и съставил протокол, че през януари 2017-а е извършено почистване на сняг и поддържане на дъждоприемните шахти във Войнягово, което всъщност не било направено. Отново договорил пробация. Същото наказание получил и през 2021-а – този път ползвал услугите на адвокат, на когото трябвало да плати 425 лв., но не го направил, въпреки че имал средства.

Това съдебно минало не е било пречка да бъде избиран за кмет,

защото по закон, ако в продължение на 6 месеца от налагане на пробацията осъденият не извърши друго нарушение, той се смята за ненаказан.

Малко повече от половин година след избирането му за кмет на селото за трети път Тодор Танковски обаче извършва кражба. На 17 юни 2024 г. влиза в пенсионерския клуб, взема камината и я продава, за да залага отново. Стойността на печката е изчислена на 246 лв., но Танковски я продал 3 пъти по-евтино. Дни по-късно е арестуван.

“Тази камина беше в помещение, което не се ползва. Докато бях кмет, издействах основен ремонт, исках да го пригодим за репетиции на танцовия състав. Камината беше изоставена, исках да я махнем, за да не пречи. Не отричам, че я взех, но когато случаят нашумя, хора, които ми имаха зъб, го раздухаха и камината изведнъж се оказа много важна”, описа случилото се Танковски. Той призна вината си и сключи споразумение с прокуратурата за условна присъда от 1 година с изпитателен срок от 36 месеца. В селото бяха насрочени частични местни избори, които спечели Петър Градев.

Още тогава от държавното обвинение съобщиха, че Танковски е разследван и за злоупотреба със средства на община Карлово - около 20 000 лв. Присъдата и по това дело вече е факт - произнесена е на 4 юни т. г. от Районния съд в Карлово и е 2 години условно с изпитателен срок от 3 години. Тодор Танковски е

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на обща стойност 802 евро във времето от 12 юли до 21 декември 2023 г., а от лятото на същата година до март 2024-а завлякъл различни фирми, като купувал греди, керемиди, фаянс, лепила и други строителни материали, обяснявайки, че те са за община Карлово и ще бъдат платени от тази администрация. С това нанесъл на дружествата вреди за 11 942 евро.

“Искам да подчертая, че извърших това преди време, когато още бях зависим, бях влязъл в контакт с хора, които бих нарекъл “схемаджии”. Идеята беше тяхна, но аз го направих, признавам вината си и не бих толерирал подобно поведение. В мандатите си като кмет съм действал по съвсем различен начин и мисля, че съм допринесъл за развитието на селото”, заяви Танковски. И подчерта, че не е скъсал с политиката и някой ден ще се върне в нея. “Не искам сладък пост, а да помагам на хората, което правех, докато бях кмет. Натрупах много опит и контакти и мога да бъда полезен”, каза той.

Още след задържането му преди 2 години репортер на “24 часа” отиде във Войнягово и установи, че част от хората там чакат Танковски да се върне като кмет, защото е направил немалко – поставил е пейки и беседки, лично е косил тревата, веднъж дори го видели да мете пред кметството. Но и до ден днешен той има и опоненти, които припомнят кражбите и злоупотребите и твърдят, че дължи пари на много хора.

Но Танковски има и една битност, която го прави безспорно популярен – майстор е на народните танци. Завършил е паралелка по хореография в гимназия “Св. св. Кирил и Методий” в Пловдив, а след това – същата специалност в Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство. В Карловския край го познават като ненадминат танцьор. Намери спасение в хората и ръчениците, когато прекратиха кметските му правомощия, и стана преподавател по народни танци в началното училище “Неделя Петкова” в Сопот. Хореографът със състава от село Богдан, който ръководи.

От началото на тази година пък води групи към читалищата в селата Каравелово и Богдан. Възпитаниците му от Богдан участваха на Празника на розата в Карлово и в Деня на мекиците в Свежен. “Това съм учил, а и обичам всички народни танци. Щом засвири музиката, човек, на когото фолклорът му е в сърцето, няма как да не стане и да не заиграе”, казва Танковски.

И се зарича, че няма да пропусне втория шанс, даден му от живота.