За 1 ден работа във Франция безработна иска 5 пъти по-високо обезщетение. Това стана ясно от възобновените стотици дела по т. нар. "френска безработица" в Административния съд в Благоевград. Над 1000 души от областта обжалват решения на НОИ за определяне размера на обезщетението за безработица, след като са представили документи, че са били на работа в страни от ЕС, където са получавали големи надници и искат и по-високи помощи.

Кодексът за социално осигуряване обаче бе променен и от 12 август 2024 г. вече не се вземат предвид последните трудови доходи, а тези за предните 24 месеца. Съдия от АС - Благоевград изпрати преюдициално запитване до Съда на ЕС, който през април се произнесе, че всяка страна-членка може да има своя правна уредба. До решението на СЕС делата бяха спрени, но сега отново се възобновяват.

Репортерка проверка показа, че при стотината дела, които вече са решени в АС-Благоевград, се отхвърлят жалбите на безработните.

Най-фрапиращият случай е на З. И. М от района на Гоце Делчев. Жената е работила във Франция от 23 юли 2024 до 23 юли 2024 г. и е получила брутен доход от 93,20 евро. Не е ясно какво е работила 1 ден и докато я назначат в началото на деня, в края вече договорът й е прекратен. НОИ са изчислили, че заради среднодневния осигурителен доход от последните 24 месеца, тя трябва да получава по 23,41 лв. дневно обезщетение за безработица. Жената обаче настоява за 60% от последния й доход, или около 55 евро на ден и затова обжалва решението на НОИ в съда. Магистратите обаче са категорични, че макар и да е работила 1 ден във Франция преди влизане в сила на поправките в КСО, разпореждането за отпускане на помощта е от октомври 2024 г., когато вече са в сила новите правила.

Другият подобен случай е на мъж от Петричко, който пък е бил на работа във Франция два дни - от 23 до 24 юли 2024 г. /явно от същата група/ и е получил 186,40 евро. Той също настоява за по.високи помощи за безработица, но и неговата жалба е отхвърлена. Още два случай има на хора, които поне по документи, са работили по два дни във Франция по същото време.

Други по-трудолюбиви от община Сатовча са работили по по 4-5 дни във Франция и също смятат, че държавата им дължи по-високо обезщетение.

Всички жалби са отхвърлени от АС-Благоевград като решенията са окончателни.