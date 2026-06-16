Двама от Берковица са задържани за притежание на дрога



На 15 юни около 21,20 ч. при извършване на обход в кв. „Раковица" служители от Районно управление - Берковица установили двама местни жители, на 26 г. и 31 г.

При уведомяването им, че ще им бъде направена полицейска проверка, двамата изхвърлили на земята кутия от цигари. Полицейските служители открили в кутията 10 полиетиленови пликчета, тип "спейсбег", съдържащи 5,19 грама суха зелена тревиста маса, за която проверяваните заявили, че е така нар. "чай за пушене". При направения полеви наркотест тревистата маса реагирала на амфетамин. По случая е сформирана дежурна оперативна група от РУ Берковица, която извършила оглед.

С полицейска заповед на двамата мъже е наложено задържане до 24 часа. Образувано е досъдебно производство.