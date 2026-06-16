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Главният секретар на МВР се срещна с шефа на ДЕА за България

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Любомир Николов (вляво) се срещна с шефа на ДЕА за България. СНИМКА: МВР

Главният секретар на МВР главен комисар Любомир Николов се срещна днес със Скот Капороси, ръководител на офиса на Администрацията на САЩ за борба с наркотиците /ДЕА/ в София, и Владимир Тринкин, специален агент в същия офис.

Повод за срещата бе приключването на мандата на Тринкин в България през настоящия месец. В тази връзка главен комисар Николов изказа благодарност за неговата ангажираност и принос за утвърждаване на сътрудничеството между МВР и ДЕА през изминалите четири години, съобщиха от МВР.

В знак на признателност за навременното му и професионално съдействие в хода на съвместната работа, на Владимир Тринкин бе връчено почетно отличие на МВР „За доблест и заслуги" – III-та степен.

Любомир Николов (вляво) се срещна с шефа на ДЕА за България. СНИМКА: МВР

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