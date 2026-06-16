17-годишен извади нож и ограби мъж в София, хванаха го

17-годишен младеж извади нож на мъж в София, задигна му 200 евро и избяга, преди да го хванат. Случаят е от 26 май, съобщиха от СДВР

Грабежът станал около 22,30 часа на бул. "Гоце Делчев". По данни на потърпевшия, около 22,30 часа той бил нападнат от жена и мъж, който го заплашил с нож и му е отнел около 200 евро, след което двамата са избягали. В хода на предприетите оперативно-издирвателни действия криминалисти от Шесто РУ - СДВР са установили и задържали 17-годишен младеж, съпричастен към деянието. По случая е образувано досъдебно производство, а събраните материали са докладвани в Софийската районна прокуратура.

На задържания е повдигнато обвинение за грабеж, и с прокурорско постановление му е наложена мярка „задържане под стража" за срок до 72 часа. Работата продължава.