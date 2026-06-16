ЧСИ с предложения как да се избегне дълъг съдебен процес за малки битови вземания

За мен е важно да се даде възможност на длъжника да е активната срана, например, той да може да поиска разсрочено плащане на дълга си, подчерта омбудсманът Велислава Делчева

Тя настоя най-вече за гаранции за спазване на правата на най-уязвимите – пенсионерите, социално слаби, хората с увреждания

Пет предложения за законови промени е внесла Камарата на частните съдебни изпълнители (ЧСИ) в Министерството на правосъдието. Така според нея ще намалее икономическият натиск върху домакинствата. Представителите на Камарата вече са провели среща с правосъдния министър Николай Найденов, стана ясно на дискусия, организирана от КЧСИ , в която участваха омбудсманът Велислава Делчева, съдии, представители на бизнес и потребителски организации.

„На фона на растящите цени, икономическата несигурност и засилените обществени опасения от бъдещ финансов натиск върху домакинствата и бизнеса, предлагаме бърз път за предпазване на потребителите от лоши търговски практики", обясни председателят на Камарата Георги Дичев.

Инициативата е под мотото „Превенция вместо принуда" и цели въвеждането на работещи европейски практики, при които проблемите се решават на по-ранен етап - преди да се стигне до съдебни дела и принудително изпълнение.

„България е единствената страна в Европа в момента, която не предлага механизъм за доброволно изпълнение за малки задължения (5, 10, 15 евро). Всички те задължително минават през съд и държавна принуда. Много граждани и бизнеси дори не знаят за тези дългове и научават за тях едва когато заплатите, пенсиите или банковите им сметки бъдат блокирани", заяви още Дичев.

Той подчерта, че това създава излишен стрес и води до значително оскъпяване. Предложението е съдебният изпълнител и длъжникът да комуникират като равни - без принуда, запори и изненади.

Мерките са следните:

Доброволно изпълнение - механизъм за доброволно уреждане на задължения, който спестява значителни разходи и стрес за длъжниците, подпомага кредиторите и намалява натоварването на съдебната система;

Документиране на фактически обстоятелства с доказателствена стойност пред контролните органи и съда - помага при потребителски спорове, некачествено строителство, проблеми с услуги, съседи, търговци и други ситуации;

Доброволна продажба чрез търг - възможност граждани и фирми да реализират имущество по-бързо и по-ефективно, без тежки процедури;

По-лесен достъп до информация за наследено имущество - с цел намаляване на административните пречки пред наследниците;

Електронизация на изпълнителния процес - дистанционен достъп до дела и възможност за извършване на действия онлайн при повече прозрачност и контрол.

В дискусията активно се включи националният омбудсман Велислава Делчева. Тя посочи, че малките вземания и съдебното им събиране са сред водещите теми в жалбите, с които е сезирана. Според нея въвеждането на такъв механизъм е не само навременно, но и необходимо, и трябва да се работи за бързото му прилагане. Делчева акцентира на няколко важни момента - граница на размера на задълженията, да се помисли за задължителна проверка на дълга, длъжникът да е активната страна.

Тя изтъкна, че процедурата следва да бъде уредена така, че длъжникът да не бъде заблуден за ролята на ЧСИ в нея и да бъде ясно разяснен доброволният ѝ, а не принудителен характер. Делчева посочи, че процедурата може да е задължителна за задълженията за комунални услуги и за местни данъци и такси, но следва да се въведе и таван на сумите, които да се търсят с нея. „За мен е важно да се даде възможност на длъжника да е активната срана, например, той да може да поиска разсрочено плащане на дълга си", каза тя. И настоя най-вече за гаранции за спазване на правата на най-уязвимите – пенсионерите, социално слабите и т.н.

„Следила съм повечето законодателни предложения, които касаят дейността на съда, и са много малко тези от тях, които са намирали такава подкрепа, каквато има въвеждането на доброволното изпълнение. Поради това за нас е безкрайно неясно защо то продължава да не се приема", сподели съдия Албена Ботева от СГС.

Тя приветства препоръките на омбудсмана относно задължителността на доброволната процедура за комуналните вземания, като предложи въвеждането и на рекламационни производства.