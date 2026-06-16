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Софийският културен афиш се обогатява с едно изключително събитие, което обещава да се превърне в хит на сезона. На столична сцена на 27 юни пристига комедийният шедьовър „Откачена фамилия“ от краля на комедията на ситуациите Рей Куни. Постановката е дело на Драматичен театър „Апостол Карамитев“ и предлага на публиката перфектното бягство от сивото ежедневие, изпълнено със зареждащи емоции и качествена релаксация.

Звезден актьорски състав гарантира забавлението

Гръбнакът на това незабравимо преживяване е неговият блестящ актьорски състав. На сцената ще излязат едни от най-обичаните и разпознаваеми лица на българския театър: Димитър Баненкин, Валентин Танев, Мария Сапунджиева, Ева Тепавичарова, Иван Савов, Анна Симова и Явор Костов.

Тяхното присъствие и доказан комедиен талант са категорична гаранция за истинско забавление и смях от сърце.

Комедиен маратон без цензура и политическа коректност

„Откачена фамилия“ не е просто стандартна постановка, а истински комедиен маратон. Критиката и зрителите я определят като „пиеса-десерт“ – бърза, изключително остроумна, лека и поднесена с вкус. Персонажите са ярки и „хрупкави“, а сюжетните обрати са толкова динамични, че ще задоволят и най-капризния вкус.

В този спектакъл всяка реплика заплита интригата, всяко движение на героите носи риск, а зад всяка блъсната врата дебне поредният луд маниак. Най-ценното в текста на Рей Куни, пречупен през погледа на режисьора Валентин Танев, е умението да се разглеждат сериозни житейски въпроси през комична призма. Това е представление без капчица политическа коректност – чиста, неподправена радост от първата до последната минута.

Как да си осигурите място за смеха?

Софийската публика я очаква шеметен вихър, който ще я отведе директно в света на доброто настроение. Интересът към събитието е огромен, затова организаторите съветват да си осигурите места навреме.

Билетите вече са в официална продажба и могат да бъдат закупени по два начина:

На място: От касата на Театър „Българска армия“.

Онлайн: Бързо, лесно и само с няколко клика през платформата Grabo.bg от следния линк: https://grabo.bg/sofia/otkachenata-familiia-0t4fv7

Не пропускайте възможността да подарите на себе си и на любимите си хора една вечер, изпълнена с качествена комедия и споделен смях!