3495-ма на пенсионна възраст работят във военното министерство

Най-много - 2376, са навършили годините за пенсия още преди 5 години

В системата на Министерството на отбраната работят 3495 души, навършили възраст за пенсия. Това става ясно от писмен отговор на военният министър Димитър Стоянов на парламентарен въпрос от депутата Мартин Димитров от "Демократична България".

Министър Стоянов уточнява, че информацията е към април тази година. И обяснява, че 3495-та пенсионери са наети по трудово или служебно правоотношение, граждански договор или друго правоотношение във ведомството. Още 821-ма пък са наетите пенсионери в търговските дружества на МО.

В началото на 2025 г. тогавашният служебен министър на отбраната Атанас Запрянов съобщи, че към декември 2024 г. общо 661 военнослужещи и 3079 цивилни служители, навършили възраст за пенсиониране, продължават да работят във Въоръжените сили. Хората, навършили пенсионна възраст, които продължават да работят в търговските дружества, са 836, информира тогава Запрянов.

Министърът разделя хората, които продължават да работят в министерството в 5 групи: до 1 година след навършване на възрастта за пенсиониране - 381; до 2 години - 343, до 3 - 208, до 4 години - 187, а над 5 години - 2376.

Броят на хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 69 от Кодекса за социално осигуряване (специалният ред за военнослужещи - бел. ред.), и наети във военното ведомство, е 1940. В търговските дружества, на които министърът е принципал, броят е 179. Хората, упражнили правото си на пенсия по реда на чл. 68 от Кодекса за социално осигуряване (общият ред - бел. ред.), и наети в системата на Министерството на отбраната, е 665. В дружествата на МО са 307, пише Стоянов.