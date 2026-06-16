За ден 34 шофьори дадоха положителен тест за алкохол, 5 - за наркотици

В рамките на изминалия ден са установени общо 34 водачи, качили се зад волана след употреба на алкохол – 9 от тях са шофирали след употреба на алкохол от 0,5 до 1,2 промила, а други 9 - с над 1,2 на 1000, няма отказали тестване. Под въздействие на наркотични вещества или техни аналози са засечен да шофират 5, трима са отказали тестване, съобщиха от МВР.

15437 моторни превозни средства са проверени в рамките на разпоредената специализирана полицейска операция за спазване на Закона за движението по пътищата през изминалия ден. Извършен е контрол на 17529 водачи и пътници. Съставени са 4643 фиша и 530 акта за установени административни нарушения. Акцент в акцията е недопускане на управление от водачи, употребили алкохол, наркотични вещества и/или техни аналози, както и управление на МПС от неправоспособни шофьори.