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Шофьорите в Сливен вече могат да плащат синя зона чрез мобилно банкиране

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Синя зона СНИМКА: Архив

Шофьорите в Сливен вече могат да заплащат престоя си в синя зона чрез мобилно банкиране, съобщиха от общинското предприятие „Градска мобилност".

Новата дигитална услуга blink parking е достъпна за потребителите в общината, като в периода от 15 юни до 15 септември плащането чрез нея ще се предлага с 20 процента отстъпка.

От предприятието посочват, че услугата вече се използва в близо 30 български града. Сред предимствата ѝ са възможността за проследяване на оставащото време за паркиране, получаване на потвърждение за успешно плащане и достъп до услугата чрез мобилното приложение на съответната банка.

От „Градска мобилност" отбелязват, че услугата е част от усилията за улесняване на гражданите и насърчаване на дигиталните решения в градската мобилност.

Синя зона СНИМКА: Архив

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