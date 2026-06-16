Небрандирани полицейски коли ще следят за агресивни шофьори в Силистренско

Небрандирани автомобили с полицейски служители ще следят за рисково и агресивно шофиране по пътищата в Силистренско, съобщиха от Областната дирекция на МВР. Мярката е част от организацията на дирекцията за подобряване на пътнотранспортната обстановка в региона.

При установяване на нарушение информацията от цивилния автомобил ще бъде подавана в реално време към близък полицейски екип, който ще спира водачите и ще налага съответните санкции. Само за един час с този контролен метод са били установени 11 нарушения на правилата за движение по път II-21 в отсечката от разклона за село Ситово в посока село Айдемир.

С разпореждане на директора на ОД на МВР – Силистра старши комисар Пешо Петров ежеседмично ще се провеждат специализирани полицейски операции. Акцент в тях ще бъдат контролът върху спазването на скоростните режими, опасните маневри, неправилното изпреварване и агресивното поведение на пътя.

От полицията посочват, че ще се следи и за организиране и участие в нерегламентирани автомобилни състезания, известни като гонки. При необходимост в проверките ще бъде използван и дрон.

Преди време в ОД на МВР – Силистра са предприети мерки срещу дрифтове и опасно шофиране. По улица „Капитан Кръстев" в Силистра са изградени две изкуствени неравности, като превантивна мярка срещу нарушители. Конфликтен участък по ул. „Шуменско шосе" край село Калипетрово е включен в ежедневните обходи на „Пътна полиция", включително през тъмната част на денонощието, за предотвратяване на нерегламентирани състезания.

По предложение на полицията предстои монтиране на стационарна камера за контрол на скоростта на изхода на Силистра в посока село Айдемир.

Статистиката на Областната дирекция на МВР показва, че през май тази година на територията на Силистренска област са станали 27 пътнотранспортни пътешествия, 11 от които - тежки. При инцидентите е загинал един човек, а ранените са 19.