„БИО ЛЕС ГРУП“ ЕООД откри едно от новите съоръжения за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници в България

С официална церемония беше открито съоръжението за съхранение на електрическа енергия с капацитет 35 MWh, изградено от „БИО ЛЕС ГРУП“ ЕООД в поземлен имот с идентификатор 38978.900.6914 на територията на община Костинброд. Проектът е реализиран по процедура BG-RRP-4.034 „Национална инфраструктура за съхранение на електроенергия от възобновяеми източници“ по Националния план за възстановяване и устойчивост и е изпълнен съгласно Договор № BG-RRP-4.034-0016-C01.Церемонията по откриването събра представители на държавната и местната власт, бизнеса, енергийния сектор и обществеността.

Сред официалните гости беше г-н Александър Ненов – заместник-кмет на община Костинброд, който поздрави инвеститора за успешната реализация на проекта и подчерта значението на подобни инвестиции за развитието на региона. На събитието присъстваха още представители на местната администрация, експерти в областта на енергетиката, партньори на компанията, инвеститори, представители на строителните и инженерните екипи, както и множество гости и жители на общината.Официалната програма започна с тържествен водосвет за здраве, благополучие и успешна експлоатация на новото съоръжение.

Богослужението беше отслужено от Негово Преосвещенство Браницки епископ Йоан – първи викарий на Софийския митрополит, съвместно с Видинския митрополит Пахомий. В своето слово духовниците отправиха благословия към всички, допринесли за реализирането на проекта, както и пожелания съоръжението да работи успешно, безопасно и в полза на обществото и устойчивото развитие на страната. Те подчертаха значението на съзидателния труд, отговорността към бъдещите поколения и необходимостта технологичният напредък да бъде съчетан с грижа за хората и природата.Новото съоръжение е сред проектите, които подпомагат ускорения преход към нисковъглеродна икономика и по-широкото използване на енергия от възобновяеми източници. С въвеждането му в експлоатация се създават допълнителни възможности за ефективно съхранение на произведената електроенергия и за по-добро управление на енергийните потоци в националната електроенергийна система. Съоръженията за съхранение на електроенергия са сред най-важните елементи на модерната енергийна инфраструктура. Те осигуряват необходимата гъвкавост за балансиране на производството и потреблението на електроенергия и подпомагат стабилността на електропреносната мрежа.

Изградената система включва съвременни технологии за съхранение на енергия, интелигентни системи за управление и мониторинг, както и необходимите средства за безопасна и ефективна експлоатация. Благодарение на внедрените решения съоръжението позволява акумулирането на електроенергия в периоди на високо производство и нейното използване в моменти на повишено потребление или намалено производство от възобновяеми енергийни източници. В рамките на изпълнението на проекта обектът беше посетен и проверен от представители на Европейската комисия, които извършиха оглед на реализираните дейности и се запознаха с техническите параметри на съоръжението. По време на проверката бяха представени основните етапи от реализацията на проекта, неговото значение за развитието на националната инфраструктура за съхранение на електроенергия и приносът му към изпълнението на европейските политики за устойчиво развитие и енергийна независимост. В проверката участва и арх. Веселин Клянев – представител на община Костинброд, който запозна присъстващите с архитектурните и устройствените аспекти на реализирания обект, както и с неговото значение за развитието на местната инфраструктура и устойчивите инвестиции в региона. Реализираната инвестиция е пример за успешно прилагане на иновативни технологии в българската енергетика и демонстрира възможностите за развитие на модерни енергийни решения в съответствие с европейските политики за устойчив растеж.

Проектът има положително въздействие както върху развитието на община Костинброд, така и върху регионалната икономика. По време на изпълнението му бяха ангажирани специалисти от различни области, а изграждането на подобна инфраструктура допринася за привличането на нови инвестиции и повишаването на икономическата активност в района. Освен икономическите ползи, проектът има и важен екологичен принос. Чрез по-ефективното използване на електроенергията от възобновяеми източници се подпомага намаляването на въглеродните емисии и се насърчава устойчивото използване на природните ресурси.Официалното откриване на съоръжението бележи успешния завършек на още един значим проект в областта на чистата енергия и устойчивото развитие. Чрез реализацията на инвестицията „БИО ЛЕС ГРУП“ ЕООД допринася за изграждането на по-модерна, сигурна и устойчива електроенергийна система, способна да посрещне бъдещите предизвикателства пред енергийния сектор.

Новото съоръжение за съхранение на електрическа енергия в община Костинброд е още едно доказателство, че инвестициите в иновации и възобновяеми енергийни източници са ключът към устойчивото развитие, енергийната независимост и конкурентоспособността на българската икономика. С реализацията на проекта „БИО ЛЕС ГРУП“ ЕООД затвърждава своята роля като инвеститор, насочен към внедряване на съвременни технологични решения и развитие на устойчива енергийна инфраструктура в България.