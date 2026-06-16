Георги Вълчев: Взели сме мерки да няма технически проблеми на НВО за 7-и клас

За утрешното национално външно оценяване по български език и литература в седми клас сме взели мерки да не се допускат технически проблеми. Надявам се изпитният ден да премине спокойно, учениците да са мобилизирани и да разчитат на собствените си усилия. Изпитите не са непознати, традиционни са вече за българската система и ако имат и моментната мобилизация, мисля, че учениците ще постигнат много добри резултати.

Това каза министърът на образованието и науката проф. Георги Вълчев.

Той участва в пресконференция в Националния пресклуб на БТА на Сдружението на олимпийските отбори по природни науки (СООПН) и на Министерството на образованието и науката (МОН), в партньорство с БТА. На нея бяха представени резултатите от първата година на кампанията „Участвай! Олимпиадата е за всички". Кампанията е за увеличаване на участието в първия (общински) кръг на олимпиадите по природни науки.

Ресурсът, който е ангажиран в провеждането на изпитите за седми клас, е огромен, координацията е сложна и всички нива на образователната ни система са ангажирани. И се надявам всичко да премине в границите на нормалното, заяви министър Вълчев в отговор на въпрос каква е подготовката на МОН за този изпит за утре, за да няма технически грешки.

Мерките за преписване са традиционните, но след тазгодишните случаи ще се опитаме да вземем и технически решения, но това ще е възможно в следващата кампания, защото трябва много сложна координация между различните институции в България. Аз винаги апелирам към учениците и като преподавател в Софийския университет към студентите - да разчитат на собствените си сили. Ако се концентрират върху знанията си, ще имат много по-добри резултати, отколкото, ако тръгнат да хитруват и да се опитват да преписват. Това не е добрият вариант, преписването се вижда, няма как да се скрие, но това е нечестно спрямо техните съученици. Това не е добър пример и ние ще се борим с тази тенденция, заяви образователният министър.

Утре и десетокласниците ще се явяват на национално външно оценяване. На въпрос дали смята, че националните външни оценявания след четвърти и след десети клас трябва вече да отпаднат, министър Георги Вълчев отговори, че най-вероятно ще бъде модифицирана системата, защото ни трябват показатели за ниво на придобити знания.

„Вероятно ще бъдат трансформирани, вслушваме се и в мнението, което изказват социалните партньори и семействата. Ще вървим в посока, която да намали това напрежение, защото не можем да скрием, има и частни уроци. И ще мислим в посока промяна, която да намали използването на частни уроци, защото българската образователна система предлага едно добро ниво. Ако децата бъдат подкрепяни от семействата, ако учителите имат нормална комуникация със семействата, всяко едно дете ще може да реализира пълния си потенциал", обясни министър Вълчев.