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Съдът в Монтана върна кмета на Лом на длъжността му. Той: Винаги съм бил на страната на закона

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Цветан Петров

Обрат по делото срещу кмета на Лом. Съдът в Монтана отмени решението за отстраняването на Цветан Петров.

Припомняме, че дни преди парламентарните избори на 19 април в социалните мрежи беше разпространен запис, за който се твърди, че кметът Цветан Петров предлага по 50 евро на служители от общинското дружество „Чистота", за да гласуват за определена политическа партия.

В края на месец май Районният съд в Лом постанови Цветан Петров да бъде временно отстранен от длъжност. Защитата на кмета обжалва решението, а днес Окръжният съд в Монтана го отмени.
„Естествено, че съм доволен. Винаги съм бил на страната на закона и съм доволен от решението", заяви пред NOVA кметът на Лом Цветан Петров.

Неговият адвокат Георги Георгиев коментира: „Съдът изцяло прие доводите, изложени в жалбата ни, че определението на Районния съд в Лом е неправилно и незаконосъобразно, както и че е постановено въз основа на неправилна оценка на доказателствата по делото".

Цветан Петров

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