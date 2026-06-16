Водните спасители в Добричко работят по-често като бармани или в чужбина

„Проведени са два курса за водни спасители – за басейн и за море. За морски спасители се явиха 14 кандидати, от тях 10 го издържаха и получиха сертификат, 1 е скъсан. Повече кандидати има за курсовете за водни спасители на басейн. Предстои трети курс, за който се набират кандидати. Той ще е и за море , и за басейн. Кандидатите трябва да има навършени 17 години, да умеят да плуват. Преди започването на курсовете провеждаме така наречените приемни изпити – при тях се измерва време, за което плуват. На курсовете има теоретична и практическа програма", каза д-р Артюн Еринозов, директор на Областния съвет на БЧК – Добрич. Кандидатите са младежи, малко са тези на възраст около и над 40 години. Има и жени, но те са по-малко.

„Повече се предпочитат сертификати за водни спасители за басейни, защото там е по-леко", добавя д-р Еринозов.

„Продължава тенденцията издържалите курсовете за водни спасители да приберат документа в джоба си и да започнат друга работа, която не е толкова натоварваща. Работата на водния спасител е свързана с напрежение – работа на слънце с хора. Има и по-капризни туристи, които създават проблеми. Други младежи, взели документа си, отиват в Испания да работят за по-високо възнаграждение. Някои от завършилите стават бармана.", обяснява директорът.

„БЧК-Добрич, четири години се занимаваше с охраната на неохраняемите плажове в областта. Явявахме се на конкурси, обявени от областния управител. Отказахме се по една причина – тези плажове са отдалечени, а ние трябва да осигуряваме транспорт или нощувки. Бюджетът, който се отпускаше, беше недостатъчен за това", каза още д-р Еринозов.