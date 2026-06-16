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Жена е загинала, а петима са ранени при катастрофата на пътя Велинград – Разлог

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Линейка СНИМКА: Архив

Жена е загинала, а петима души са пострадали при катастрофа в района на село Пашови по път II-84 Велинград – Разлог, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Благоевград.

Инцидентът е станал около 14:28 часа днес. По първоначална информация са се ударили лек автомобил „Опел Астра" и микробус „Фолксваген Транспортер". Починалата жена е 56-годишна пътничка в лекия автомобил, а на пострадалите се извършват медицински прегледи, съобщава БТА. 

Временно е ограничено движението и в двете посоки, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура". Шофьорите изчакват на място, а трафикът се регулира от „Пътна полиция".

Преди дни 57-годишен мъж загина при пътен инцидент в района на Гоце Делчев. 

Линейка СНИМКА: Архив

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