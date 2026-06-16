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https://www.24chasa.bg/bulgaria/article/23053259 www.24chasa.bg

Ресорната комисия прие правилата за избор на член на антикорупция

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СНИМКА: Сайт на НС

Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията в 52-рото Народно събрание гласува правилата, по които ще бъде избран единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. При гласуването 14 народни представители гласуваха в подкрепа на предложените правила, а двама бяха против.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности влезе в сила на 5 юни 2026 г. Според него Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът. 

СНИМКА: Сайт на НС

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