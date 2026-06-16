Ресорната комисия прие правилата за избор на член на антикорупция

Парламентарната комисия по превенция и противодействие на корупцията в 52-рото Народно събрание гласува правилата, по които ще бъде избран единият от петимата кандидати за новата антикорупционна комисия. При гласуването 14 народни представители гласуваха в подкрепа на предложените правила, а двама бяха против.

Новият Закон за противодействие на корупцията сред лица, заемащи публични длъжности влезе в сила на 5 юни 2026 г. Според него Висшият адвокатски съвет и двете върховни съдилища ще изберат по един член на бъдещата комисия, по един представител в нея ще имат Народното събрание и президентът.